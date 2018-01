Federer vence e está na semi no Qatar O tenista suíço Roger Federer derrotou, nesta quinta-feira, Marcos Baghdatis, do Chipre, por fáceis 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3 - e avançou às semifinais do ATP de Doha, no Qatar. O torneio, preparatório para o Aberto da Austrália - que começará no próximo dia 16 -, distribui 975 mil dólares em prêmios. No outro jogo da rodada, o alemão Tommy Haas eliminou o russo Mikhail Youzhny com a vitória por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3.