Federer vence e vai à semifinal em Melbourne O tenista suíço Roger Federer garantiu a última vaga nas semifinais do Alberto da Austrália, ao derrotar o russo Nikolay Davydenko nesta quarta-feira, num jogo bastante equilibrado. Em partida de 3h12 de duração, Federer venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5). Na semifinal, Federer vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que derrotou o francês Sebastien Grosjean em cinco sets. parciais de 6-3, 0-6, 6-4, 6-7 (1), 8-6. Na outra semifinal, vão se enfrentar o argentino David Nalbandian e o cipriota Marcos Baghdatis. Federer venceu, mas não jogou bem. Teve de salvar cinco set points na terceira parcial para se garantir entre os quatro melhores do torneio. O campeão de 2004 já tinha passado por problemas no jogo contra Tommy Haas, pelas oitavas, e hoje também não teve vida fácil. Federer deu espaço para Davydenko - jogador que vencera outras seis vezes - e o russo, semifinalista em Roland Garros no ano passado, aproveitou esse presente para dominar na quadra. Prova de que Federer não anda no melhor de sua forma foram seus 52 erros não-forçados, em contraste com outros 46 winners. Nicolas Kiefer passou por Sebastien Grosjean num jogo de 4 horas e 48 minutos, o mais longo até o momento nesta edição da competição. Kiefer chegou à sua primeira semifinal de um torneio do Grand Slam, após disputar outros 35 de forma polêmica. O jogador, que dá tudo de si em quadra, sempre briga e discute com o juiz de cadeira, e acumula punições. Hoje ele protagonizou outra ação pouco esportiva, da qual se arrependeu depois. O incidente aconteceu no 12º game do quinto set, quando Grosjean vencia por 40 a 30 e subiu para fechar o ponto com um winner, mas errou. Kiefer, incapaz de alcançar a bola, lançou sua raquete em direção a ela alguns segundos depois, o que gerou protestos do francês. O juiz de cadeira, o brasileiro Carlos Bernardes, consultou o chefe dos juízes, o britânico Mike Morrisey, e o ponto não foi repetido, para irritação de Grosjean, que achava que Kiefer merecia ser punido. "Pensei inclusive que o ponto era dele, me surpreendi quando me deram", comentou Kiefer, que acabou saindo com a vitória. Agora, será a vez de encarar Federer - para isso, o alemão precisará ter muito fôlego.