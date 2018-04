Federer vence em casa.Checas levam a Fed

Roger Federer encerrou um jejum de 10 meses sem título ontem, ao arrasar o japonês Kei Nishikori na final do Torneio da Basileia. Diante de sua torcida, o suíço não deu chance ao jovem rival e fechou o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h12min de partida.

Federer chegou ao seu quinto título (também venceu em 2006, 2007, 2008 e 2010) na Basileia e ao 68.º na carreira. De quebra, o atual número 4 do mundo pôs fim a um jejum de dez meses sem troféus. Sua última conquista aconteceu em Doha, na primeira semana do ano. Desde então, ele foi derrotado em duas finais: Dubai (contra Novak Djokovic) e Roland Garros (diante de Rafael Nadal).

Franco favorito, o suíço teve pouco trabalho para superar o Nishikori, que surpreendeu ao eliminar o número 1 Novak Djokovic na semifinal. Mostrando poder de fogo, o anfitrião não teve o saque ameaçado no set inicial e perdeu apenas seis pontos em seu serviço no jogo.

Após faturar três quebras no primeiro set, Federer desperdiçou seis break points até se impor no saque do japonês na segunda parcial. Nishikori chegou a ter uma chance para devolver uma das quebras, mas não conseguiu superar o saque do suíço. Sem dificuldades, Federer confirmou o favoritismo com um poderoso smash no ponto final.

Com o título, o suíço ganhou novo fôlego para os dois últimos torneios da temporada. Nesta semana, ele disputará o Masters 1000 de Paris. Na estreia, Federer terá o vencedor do duelo entre o francês Adrian Mannarino e o russo Dmitry Tursunov. E, a partir do dia 20, ele defenderá o título no ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, em Londres.

Fed Cup. A República Checa festejou ontem o primeiro título da Fed Cup em 23 anos, após ver suas tenistas Lucie Hradecka e Kveta Peschke superarem Maria Kirilenko e Elena Vesnina por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e fecharem em 3 a 2 para o seu país a melhor de cinco jogos da final contra a Rússia, em Moscou.

Esse é o sexto título da República Checa na Fed Cup, mas foi o seu primeiro desde 1988, quando o país competia ainda como Checoslováquia e superou a União Soviética por 2 a 1 na decisão daquele ano.

A vitória também serviu para coroar a grande temporada de Petra Kvitova, que ganhou o Masters da WTA na semana passada, em Istambul e assumiu a vice-liderança do ranking mundial. Na Fed Cup ganhou os seus dois jogos de simples.

Ontem, Kvitova derrotou Svetlana Kuznetsova por 2 a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, e abriu vantagem de 2 a 1 para as checas. Porém, Anastasia Pavlyuchenkova bateu Lucie Safarova por 2 a 0, com 6/2 e 6/4, empatou o embate para as russas e forçou a disputa do jogo de duplas. No sábado, o primeiro dia do duelo terminou empatado por 1 a 1.

Com a derrota, a Rússia perdeu a chance de ganhar a Fed Cup pela quinta vez nos últimos oito anos. Apesar de terem jogado em casa, as russas não puderam contar com Maria Sharapova e Vera Zvonareva, ambas lesionadas, fato que fez o país perder muita força na decisão.