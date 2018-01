Federer vence Kiefer e vai à final em Melbourne Sem apresentar um tênis espetacular, o suíço Roger Federer se classificou pela segunda vez em sua carreira para disputar a final do Aberto da Austrália, ao eliminar nesta sexta-feira o alemão Nicolas Kiefer por 3 sets a 1 em partida que teve 2h40 minutos de duração. As parciais foram de 6-3, 5-7, 6-0 e 6-2. Campeão em 2004 e semifinalista em 2005, Federer vai enfrentar na final o cipriota Marcos Baghdatis, 54º do mundo, que venceu ontem o argentino David Nalbandian por 3-6, 5-7, 6-3, 6-4 e 6-4. Com a vitória de hoje, Federer se classificou para a sua sétima final em 11 torneios de Grand Slam que já disputou. Parte agora para seu sétimo títuto: venceu na Austrália uma vez, três vezes em Wimbledon e duas no US Open. O suíço vai para a partida diante Baghdatis como o grande favorito. Eles já se enfrentaram três e Federer venceu todas. Mais que isso: nos três jogos perdeu apenas um set. Federer e Baghdatis já se enfrentaram no Aberto dos EUA, em 2004, e na Austrália, no ano passado. O último confronto foi recentemente, nas quartas-de-final de Doha, com a vitória do suíço por 6-4 e 6-3. Kiefer jogou uma grande partida, muito agressiva, sabendo que a única oportunidade de vencer o astro suíço é pressionando ao limite. Para isso, abusou do saque forçado (conseguiu 14 aces), mas cometeu sete duplas faltas, duas delas seguidas no quarto game do primeiro set. Kiefer não desistiu do jogo nem por um momento - era sua primeira semifinal em um Grand Slam, após 35 tentativas. Assim, no segundo set forçou seus golpes ao máximo, na busca da primeira vitória frente ao número um do mundo desde que o derrotou na final de Halle em 2003. Desde então, Kiefer perdeu sete vezes consecutivas para Federer. Diante de tanta determinação, o alemão venceu o segundo set em 56 minutos, graças a uma quebra no 12º game. Kiefer seguia a tônica de seus duelos contra Federer, pois foi o único jogador que venceu um set contra o suíço no ano passado em Wimbledon, e depois repetiu a façanha no Aberto dos EUA. Mas seu erro foi pensar que já tinha vencido a partida. Sua euforia o levou ao desastre. Federer, enraivecido, ganhou o terceiro set por 6-0, em 25 minutos, e seguiu vitorioso para o quarto. O alemão agüentou a série de golpes como pôde, graças a uma admirável rapidez de movimentos que já havia exibido em sua partida anterior, contra o francês Sebastien Grosjean. Salvou dois match points no sétimo game e mais um no seguinte, com Federer servindo, mas não pôde evitar o quarto.