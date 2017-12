Federer vence na estréia do Torneio de Tênis da Basiléia Número um do mundo, o tenista suíço Roger Federer não teve problemas para estrear com vitória, nesta terça-feira, no Torneio de Tênis da Basiléia, competição que distribui 850 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Ele passou pelo checo Tomas Zib por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Essa foi a 83ª vitória de Federer no ano. Por sinal, o tenista suíço, que já faturou quase US$ 27 milhões na carreira, busca o seu 11.º título na temporada, uma vez que no último domingo ele conquistou o Masters Series de Madri. Agora, o adversário de Federer nas oitavas da Basiléia será o espanhol Guillermo García López, que passou pelo alemão Julian Reister por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Em outro duelo, o norte-americano Mardy Fish passou pelo checo Jiri Vanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Também por 2 a 0, o alemão Philipp Kohlschreiber venceu o francês Nicolas Thomann (6/1 e 7/5). Com duplos 7/6 (7/4), o tailandês Paradorn Srichaphan derrotou o alemão Benjamin Becker, enquanto o checo Jiri Novak avançou após o seu compatriota Jan Hajek abandonar por lesão.