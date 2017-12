Federer vence na estréia em Roland Garros O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, encontrou mais dificuldades do que esperava neste domingo para ganhar a primeira partida pelo Torneio de Roland Garros, na França. Apesar de vencer o argentino Diego Hartfield por 3 a 0, Federer sofreu no começo da partida. Hartfield começou melhor e chegou a abrir 4 a 2 no primeiro set. Mas, Federer se recuperou e venceu por 7/5. O segundo set foi disputadíssimo e o suíço só fechou no tie-break 7/6 (7/2). Já no terceiro o argentino cansou e foi derrotado por 6/2. A partida teve pouco mais de duas horas e meia de duração. "Tenho mais pressão para conquistar o título porque todo mundo espera que eu vença. Não esperava encontrar tantas dificuldades no começo do jogo", contou Federer. Em outra partida disputada pela primeira rodada de Roland Garros, o espanhol Tommy Robredo não teve problemas para passar pelo checo Tomas Zib por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2. Louco por Ronaldinho Em clima de Copa do Mundo, Federer logo trocou de assunto quando perguntado por sua vitória em roland Garros. Recentemente, o suíço bateu Ronaldinho Gaúcho na premiação do Laureus, espécie de Oscar do esporte, mas confessou-se um fã do craque da Seleção Brasileira. ?Não tenho muita oportunidade de assistir ao campeonato espanhol e só pude vê-lo em ação na Copa dos Campeões?, contou Federer. ?É um excelente jogar e adoro vê-lo. Ele está na Suíça se preparando para o Mundial e espero também que a equipe suíça possa ir bem.? Em outro dia que promete em Roland Garros, na próxima segunda-feira, Rafael Nadal estréia diante de Robin Soderling e dois brasileiros estarão em ação: Júlio Silva x Kevin Kim e Flávio Saretta diante de Potito Starace.