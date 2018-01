Federer vence Nadal e conquista pela quarta vez Wimbledon O tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, mostrou neste domingo que é praticamente imbatível na grama. Por 3 sets a 1, com direito a "pneu", ele derrotou o espanhol Rafael Nadal, número dois, e conquistou pela quarta vez seguida o Aberto de Wimbledon. O tetracampeonato do suíço iguala o feito do norte-americano Pete Sampras (1997 a 2000). Agora, Federer vai tentar repetir a conquista do sueco Bjorn Borg, que tem cinco títulos seguidos em Wimbledon (1976 a 1980) - por sinal, Borg faturou a competição em 1976 sem perder nenhum set. Mesmo antes da partida começar, o jogo deste domingo já entrava para a história de Wimbledon, já que era a primeira vez, desde 1952, que os finalistas de Roland Garros (cujo Nadal foi o vencedor) conseguiam chegar no mesmo ano à final da competição inglesa. Especialista em grama, Federer aproveitou o nervosismo de Nadal, que cometeu muitos erros, para aplicar um "pneu" no primeiro set (6/0). No entanto, o espanhol se recuperou no segundo e com os fortes saques, quase sempre acima dos 100 Km/h, acabou dando muito trabalho ao suíço, que só conseguiu fechar no tie-break, por 7/6 (7/5). Nadal manteve a potência do saque no terceiro set e a partida foi novamente para o tie-break. Mas, desta vez a história foi diferente. Mais atento, o espanhol consegui quebrar o ritmo de Federer e fazer 7/6 (7/2). Esse foi o primeiro set perdido pelo suíço na competição. No entanto, Federer alertava no sábado que tinha mais experiência em quadras de grama do que Nadal - esse foi o fator decisivo do quarto set. Após quebrar o saque do espanhol, o suíço teve tranqüilidade para administrar a partida e fechar em 6/3. A vitória sobre Nadal foi a 48ª seguida do suíço em quadras de grama. O triunfo deste domingo foi muito comemorada por Federer, já que neste ano ele havia sido derrotado pelo espanhol em outras quatro oportunidades. Entretanto, mesmo com a vitória, Federer continua em desvantagem nos confrontos diretos contra Nadal - agora, são duas vitórias, contra seis derrotas. Este foi o oitavo título de Grand Slam de Federer: Wimbledon (2003, 2004, 2005 e 2006), US Open (2004 e 2005) e Aberto da Austrália (2004 e 2006). O único Grand Slam que falta a Federer é o de Roland Garros, que neste ano e em 2005 foram conquistados por Nadal. Todos os confrontos entre Federer e Nadal: 2006 - Final de Wimbledon (quadra de grama): Federer - 6/0, 7/6 (7/5), 6/7 (2/7) e 6/3 2006 - Final de Roland Garros (saibro): Nadal - 1/6, 6/1, 6/4 e 7/6 (7/4) 2006 - Final de Roma (saibro): Nadal - 6/7 (0/7), 7/6 (7/5), 6/4, 2/6 e 7/6 (7/5) 2006 - Final de Montecarlo (saibro): Nadal - 6/2, 6/7 (2/7), 6/3 e 7/6 (7/5) 2006 - Final de Dubai (quadra dura): Nadal - 2/6, 6/4 e 6/4 2005 - Semifinal de Roland Garros (saibro): Nadal - 6/3, 4/6, 6/4 e 6/3 2005 - Final de Miami (quadra dura): Federer - 2/6, 6/7 (4/7), 7/6 (7/5), 6/3 e 6/1 2004 - Oitavas de Miami (quadra dura): Nadal - duplos 6/3