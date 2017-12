Federer vence Nalbandian no retorno de ambos a Xangai O suíço Roger Federer venceu o argentino David Nalbandian por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, no retorno de ambos à Copa Masters, torneio que reúne os oito melhores tenistas do mundo. A edição de 2006 está sendo disputada em Xangai, na China. No ano passado, os dois decidiram o torneio, vencido pelo argentino. A partida foi válida pela primeira fase do Grupo Vermelho. Nalbandian venceu o primeiro set graças a seu formidável ataque, quebrando em três ocasiões o serviço de Federer, que se mostrou inexplicavelmente lento no começo do jogo. Mas após a vitória inicial, Nalbandian não conseguiu resistir ao melhor tênis de Federer, que passou a errar menos no jogo e conseguiu dominar a partida para impor sua condição de melhor tenista da atualidade. Com o resultado, o suíço amplia sua vantagem contra Nalbandian para oito vitórias contra seis derrotas. A primeira rodada da chave será completada com o encontro entre o croata Ivan Ljubicic e o americano Andy Roddick.