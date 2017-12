Federer vira e passa por Andy Roddick na Masters Cup Em jogo eletrizante, o tenista suíço Roger Federer, número um do ranking da ATP, derrotou nesta terça-feira o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 1, pela segunda rodada da chave vermelha da Masters Cup de Xangai, competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e distribui cerca de US$ 4,5 milhões em prêmios. No primeiro set, Roddick decidiu forçar o saque e alternar as bolas na quadra, o que obrigou Federer a se esforçar fisicamente. Motivado, o norte-americano confirmou os seus serviços e fez 6/4. O equilíbrio entre os tenistas prevaleceu no segundo set e a decisão foi para o tie-break: Roddick teve três match points, mas não conseguiu resistir à pressão do suíço e perdeu por 7/6 (10/8). Roddick diminuiu o ritmo no começo do terceiro set e teve o seu serviço quebrado. Com isso, Federer, que neste ano já conquistou 11 títulos, só teve o trabalho de administrar a partida e fechar o jogo em 6/4. Ao todo, o norte-americano teve 12 aces, o mesmo número do suíço. O duelo entre os tenistas teve quase 2h30 de duração. Com este resultado, Federer, que agora soma 89 vitórias na temporada (em 94 partidas disputadas), assumiu a liderança da chave vermelha, com duas vitórias em dois jogos. Já Roddick ficou em segundo, com apenas um triunfo. Ainda pela segunda rodada da chave vermelha, o croata Ivan Ljubicic venceu o argentino David Nalbandian - ambos foram derrotados na estréia.