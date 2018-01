Fedrigo vence a 14ª etapa da Volta da França de ciclismo O ciclista francês Pierrick Fedrigo, da equipe Bouygues Telecom, conquistou neste domingo a vitória na 14ª etapa da Volta da França, realizada entre as cidades de Montelimar e Gap, ao completar o percurso de 180,5 Km em 4h14min23. Em segundo lugar ficou o italiano Salvatore Commesso, seguido pelo norte-americano Christian Vande Velde. "Apesar da boa largada, no final da etapa eu tive de forçar o ritmo para não dar chances a Commesso", explicou Fedrigo, de 27 anos. A 14ª etapa foi marcada por um grande acidente, que provocou a queda de seis ciclistas - o belga Rik Verbrugghe foi o que mais se machucou e precisou de auxilio médico. O espanhol Oscar Pereiro continua na liderança da camisa amarela, que é dada ao primeiro colocado na classificação geral por tempos. Ele tem 1min29 de vantagem sobre o norte-americano Floyd Landis. Já na disputa por pontos, quem continua na ponta é o australiano Robbie McEwen, com 252. A 15ª etapa acontecerá nesta terça-feira e será disputada entre as cidades de Gap e L´Alpe d´Huez. O percurso de 187 Km tem como característica trechos de montanha. Os cinco primeiros colocados da 14ª etapa: 1.º Pierrick Fedrigo/FRA - 4h14min23s 2.º Salvatore Commesso/ITA - mesmo tempo 3.º Christian Vande Velde/EUA - a 3 segundos 4.º Christophe Moreau/FRA - a 7 segundos 5.º Georg Totschnig/AUT - a 7 segundos Classificação geral dos tempos após a 14ª etapa: 1.º Oscar Pereiro/ESP - 64h05min04s 2.º Floyd Landis/EUA - a 1min29s 3.º Cyril Dessel/FRA - a 1min37s 4.º Denis Menchov/RUS - a 2min30s 5.º Cadel Evans/AUS - a 2min46s 6.º Carlos Sastre/ESP - a 3min21s 7.º Andreas Kloeden/ALE - a 3min58s 8.º Michael Rogers/AUS - a 4min51s 9.º Juan Miguel Mercado/ESP - a 5min02s 10.º Christophe Moreau/FRA - a 5min13s Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 252 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 222 3.º Oscar Freire/ESP - 207 4.º Daniele Bennati/ITA - 192 5.º Erik Zabel/ALE - 172 6.º Thor Hushovd/NOR - 159 7.º Luca Paolini/ITA - 148 8.º Bernhard Eisel/AUT - 146 9.º Francisco Ventoso/ESP - 120 10.º David Kopp/ALE - 111 Classificação geral em montanha: 1.º David De la Fuente/ESP - 80 pontos 2.º Michael Rasmussen/DIN - 73 3.º Cyril Dessel/FRA - 62 4.º Fabian Wegmann/ALE - 61 5.º Michael Boogerd/HOL - 61 6.º Juan MiguelMercado/ESP - 45 7.º Inigo Landaluze/ESP - 38 8.º Juan Antonio Flecha/ESP - 36 9.º Floyd Landis/EUA - 35 10.º Christophe Rinero/FRA - 35 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º CSC - 192h07min16s 2.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 15min57s 3.º T-Mobile - a 22min09s 4.º Gerolsteiner - a 22min55s 5.º AG2R - a 27min43s 6.º Rabobank - a 31min12s 7.º Saunier Duval - a 40min43s 8.º Lampre - a 43min01s 9.º Cofidis - a 44min31s 10.º Discovery Channel - a 44min49s