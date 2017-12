FEI desmente doping de Rodrigo Pessoa O doping virou o assunto do momento no hipismo internacional. Em Hannover, Alemanha, onde está para a disputa de um concurso de saltos, o cavaleiro Rodrigo Pessoa tratou de informar à imprensa sobre o envolvimento de seu nome no que chamou de "boato que estava tomando proporções perigosas", de que o resultado do seu exame antidoping nos Jogos de Atenas era positivo para cocaína. "Tinha de me posicionar sobre o absurdo", afirmou, nesta sexta-feira, por telefone. "Há cerca de 15 dias recebi, em casa, a ligação de um colega alemão dizendo que no concurso em que estava o comentário era esse", explicou Rodrigo, que decidiu pedir à Federação Equestre Internacional (FEI), a divulgação do resultado dos testes antidoping feitos nos cavaleiros em Atenas. "Na segunda-feira, a FEI divulgou uma nota oficial informando que todos os resultados de antidoping foram negativos." Rodrigo que vai montar Baloubet du Rouet pela primeira vez após o torneio de Calgary, o único que disputou com o cavalo depois de Atenas, achou melhor desmentir o boato, embora não saiba de onde veio. "Eu bem que gostaria de saber quem foi a primeira pessoa a dizer isso. Não sei se por inveja, maldade, ou se são pessoas tentando esconder fatos com boatos." O cavaleiro informou que passou por dez controles antidoping nos últimos quatro anos, em competições e fora delas, com resultados negativos. "Achei melhor pedir o resultado do teste para a FEI, embora saiba que só divulgam quando é positivo e não quando é negativo." Rodrigo segue acompanhando o caso de doping do cavalo Waterford Crystal, do irlandês Cian O?Connor. "A situação está confusa. São amostras que somem, federação arrombada... Parece que alguém quer esconder a verdade."