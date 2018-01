FEI informa COI que ouro é de Pessoa A Federação Eqüestre Internacional (FEI) encaminhou nesta quarta-feira ao Comitê Olímpico Internacional (COI) ofício no qual informa oficialmente a desqualificação do conjunto irlandês Cian O?Connor/Waterford Crystal dos Jogos de Atenas e a passagem da medalha de ouro a Rodrigo Pessoa/Baloubet du Rouet. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já entrou em contato com o COI sobre a entrega da medalha de ouro a Rodrigo Pessoa, que tinha ficado com a prata em Atenas, mas foi favorecido pelo doping do cavalo de Cian O´Connor.