Feira de esportes agita mercado A Adventure Sports Fair 2002 começa amanhã, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, comprovando que os esportes de aventura não são apenas uma mania, mas um dos segmentos esportivos de maior crescimento e geração de renda em todo o mundo. A quarta edição da feira será aberta às 9 horas, com a presença de Caio Luiz de Carvalho, ministro do Esporte e Turismo, para expositores e convidados e às 14 horas para o público em geral. A organização dará atenção especial à geração de novos negócios e ao turismo ecológico. Amanhã e quinta, empresários, lojistas, revendedores e agentes de viagem do setor terão horário especial para atendimento. "Adotamos esta novidade para garantir um público dirigido e marcar o caráter da feira de incentivar grandes negócios", disse Sérgio Bernardi, diretor da Promotrade, organizadora da Adventure Fair. A feira vem crescendo desde a primeira edição. Em 1999, foram 125 expositores e 42 mil visitantes. Este ano, a organização tem 233 expositores confirmados e espera receber 90 mil pessoas, com geração de negócios na ordem de R$ 55 milhões. Confirmando o incentivo ao business, uma das atrações é o Adventure Fashion Show, desfiles de moda com roupas, calçados e acessórios de esportes de aventura. A idéia é mostrar que as tendências da moda cada vez mais adotam referências do esporte de aventura, levando o estilo para o dia-a-dia. O ecoturismo é outro segmento que deverá render bons dividendos. O potencial de crescimento do setor no Brasil é enorme, devido aos aspectos geográficos. "O País possui florestas, chapadas e milhares de quilômetros de praias que precisam ser bem explorados", disse Bernardi. O crescimento do turismo e do ecoturismo também acontece em escala mundial. Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), apontam crescimento de 20%. Na próxima década, o turismo empregará 204 milhões de pessoas em todo o mundo, movimentando 11 % do PIB mundial. Secretarias de Turismo de 15 Estados brasileiros montarão stands, mostrando suas principais atrações, além de agências especializadas em ecoturismo do País e do Exterior. Durante a feira, a Rádio Eldorado promoverá o Eldorado Adventure Congress, com palestras, workshops e seminários dedicados aos profissionais de turismo. O público também poderá se divertir durante a feira, no Adventure Park e no Adventure Kids, para crianças a partir de quatro anos. Outra atração é a 2.ª Mostra Internacional de filmes de montanha, organizada pela Universidade de Banff, no Canadá. Nos dias 30, 31 e 1.º de novembro a Adventure Fair funcionará das 14 às 22 horas e nos dias 2 e 3, das 10 às 22 horas. Os ingressos custam R$ 12,00. Crianças até 12 anos e maiores de 65 não pagam. O site para outras informações é www.adventurefair.com.br.