Feira expõe veleiros da Eldorado Brasilis Com 54 estandes com equipamentos do setor náutico, festival de frutos do mar, desfile de moda e competições diversas, a Vitória Nautishow, a primeira feira náutica de Vitória, será realizada no Iate Clube do Espírito Santo, entre os dias 9 e 18 de janeiro. Na feira, os visitantes poderão conferir as embarcações dos velejadores que participarão da Eldorado Brasilis, maior regata oceânica do País, que será realizada dia 17 de janeiro. Lars Grael, secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer e o velejador Marcelo Ferreira apresentarão palestras sobre esportes náuticos e darão aulas para os alunos do Projeto Lars Grael. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).