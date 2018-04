Felipão comemora opções no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras iniciou o ano com Luiz Felipe Scolari na bronca. O treinador pediu publicamente a contratação de reforços, sob a alegação de que o elenco era enxuto demais. E ele tinha razão. Tanto que nas primeiras atividades do ano, várias foram as vezes em que precisou reforçar o elenco com meninos do time B, para poder realizar um coletivo. Mas a situação agora é outra, totalmente diferente.

"Hoje, eu posso fazer algumas mudanças táticas por ter mais opções, principalmente do meio para a frente", comemorou o treinador, que pouco a pouco recebe mais jogadores em seu plantel. O último foi o atacante Miguel, único centroavante dentre os 29 atletas que fazem parte do elenco principal.

Para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, em Mogi, o treinador tem a disposição 25 atletas. Estão fora apenas Dinei e Pierre, machucados, e Miguel e Lincoln, fora de forma. Valdivia tem boas chances de pelo menos ficar no banco de reservas.

Felipão espera ainda pela chegada de pelo menos mais dois reforços. Um meia e um atacante de área. A dificuldade em trazê-los é grande, pela situação financeira que vive o clube. O presidente Arnaldo Tirone admite a dificuldade, mas não joga a toalha. "Estamos atentos ao mercado e não vamos desistir" garantiu. O meia Barboza, do Paulista, chegou a ser comentado no clube e pode chegar depois do Estadual.