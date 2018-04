Felipão estimula a competição entre os jogadores por vaga na seleção

BRASÍLIA - O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, disse nesta quinta-feira que a convocação feita para o amistoso com a Inglaterra, em fevereiro, não significa que as chances dos "esquecidos'' diminuíram. Ele reiterou, durante uma videoconferência com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que a luta por um lugar no grupo continua bastante aberta e que quem quiser é só fazer realmente por merecê-la.

"Os jogadores receberam a primeira convocação, alguns estão convocados, outros não, e eles vão se dedicar. Quem não está vai se dedicar ainda mais para estar nas próximas. Quem está vai se dedicar para receber a oportunidade e mantê-la'', disse Felipão, para quem a competição entre os jogadores é saudável. "É bom ter essa competição entre eles, e cabe a mim a escolha adequada. Tenho boas opções, bons jogadores. Nós não temos hoje uma seleção já fechada.''

O treinador trabalha com uma lista de 50 nomes que poderão ser aproveitados na Copa das Confederações, mas garantiu que não vai convocar um jogador se não tiver convicção de que vale a pena testá-lo. "Não vou fazer experiências só para dizer que testei isso ou aquilo. A gente tem que ter a confiança de que aquela experiência é válida.''

Para Felipão, o Brasil é o grande favorito ao título da Copa de 2014, mas entende que outras quatro seleções têm condição de levantar a taça: "A (seleção) mais favorita é a nossa. Temos que ganhar e não adianta. Algumas seleções estão jogando bem. Como é o caso da Espanha, Alemanha, Itália. E pela qualidade dos jogadores, acho que posso acrescentar a Argentina. Acredito que dessas cinco seleções saem os finalistas da Copa de 2014''.

Ele lembrou que a Espanha vem chamando a atenção e que a Alemanha está bem desde 2004. "A Itália também, pela forma com que joga'', acrescentou.