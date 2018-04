Felipão recorre à base de Mano Menezes para jogo com Inglaterra

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari anuncia nesta terã-fera, às 14 horas, no Rio, a primeira convocação dessa sua segunda passagem pela seleção brasileira, em que terá o desafio de fazê-la tão vitoriosa quanto a primeira. O grupo de jogadores escolhidos para o amistoso de 6 de fevereiro contra a Inglaterra, em Londres, vai ser composto na maioria por atletas que formaram a base do antecessor Mano Menezes. Mas Felipão não abrirá mão da contribuição que atletas experientes podem dar à equipe. Acompanhe a transmissão ao vivo da convocação a partir das 13h45 no estadão.com.br.

Com isso, o treinador abre espaço para chamar jogadores como Kaká e Ronaldinho Gaúcho. O goleiro Julio Cesar também poderá aparecer na lista, apesar de suas atuações irregulares pelo Queen's Park Rangers, lanterna do Campeonato Inglês. E especula-se que o zagueiro Lúcio, recém-chegado ao São Paulo após apagada passagem pela Juventus italiana, pode ser lembrado.

A zaga é um dos problemas para Felipão. Thiago Silva (PSG) e David Luiz (Chelsea) estão contundidos e as opções não são muitas. Assim, Dedé e Réver são nomes quase certos na lista.

O vascaíno e o atleticano eram presenças constantes nas convocações de Mano Menezes, demitido no final de novembro. Felipão também deve chamar vários outros jogadores que contavam com a confiança de Mano, como Neymar, Oscar, Ramires, Paulinho e os laterais Daniel Alves e Marcelo, entre outros.

O treinador se reuniu ontem com o coordenador Carlos Alberto Parreira e o auxiliar Flávio Murtosa para definir os últimos detalhes da convocação. Além das contusões, o fato de o futebol brasileiro estar no início de temporada e os campeonatos do Leste europeu estarem interrompidos por causa do forte inverno foram problemas enfrentados por Felipão para elaborar a lista dos 23 jogadores para o amistoso.

A seleção se apresenta para o jogo em Wembley no dia 3 de fevereiro. Antes da Copa das Confederações, o Brasil ainda fará amistosos contra Itália, Rússia (em março), Chile (em abril), de novo a Inglaterra e a França, esses dois últimos no início de junho.