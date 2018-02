Felipe acusa atletas do Inter de corpo-mole

O maior ídolo da torcida corintiana estava arrasado quando o árbitro Alício Pena Júnior decretou o fim da partida que jogou o Corinthians na Série B. O goleiro Felipe chorou, pediu desculpas e fez sérias acusações a jogadores do Internacional. O mais importante, porém, foi Felipe anunciar que vai seguir o caminho que Marcos fez no Palmeiras. "Vou continuar no Corinthians. Depois de tudo que sofremos neste ano aprendi a ver a camisa deste clube como a minha pele. Eu vou subir com o Corinthians em 2008", disse, enfrentando a imprensa. No início da entrevista, o goleiro admitiu que precisaria conversar com a diretoria para ver o que seria melhor para ele e o clube. Mesmo com o rebaixamento, o presidente Andres Sanches ofereceu aumento de 100% ao goleiro - de R$ 30 mil para R$ 60 mil -, a fim de prolongar seu contrato até 2012. Felipe foi o único jogador a ter coragem de falar com os jornalistas longamente, em pleno gramado, o cenário mais triste da história recente corintiana. Ele só falou, contudo, depois de agradecer aos torcedores que foram ao estádio e choravam atrás do gol que defendeu no segundo tempo. "Essa torcida é maravilhosa. Nós não honramos a camisa desse clube como eles mereciam. Esse time vai entrar para a história do Corinthians. Da pior maneira possível. As minhas defesas não valeram nada. Nada." Felipe soube que foi repetida três vezes a penalidade que determinou a vitória do Goiás. E desejaram saber sobre a força que o Grêmio fez para rebaixar o Corinthians, mesmo sem ter mais chance de chegar à Libertadores. "Não foi esse pênalti ou o Grêmio quem nos rebaixou. Nós fomos mal durante o Brasileiro todo. Não caímos hoje (ontem). A verdade foi essa." ACUSAÇÕES GRAVES Durante a entrevista dada a dezenas de microfones do Brasil inteiro, Felipe foi se enervando. E deixou escapar acusações graves a jogadores do Internacional. "Eu só quero falar que o mundo dá voltas. Jogador tem amigo em todos os clubes. Soube que alguns deles do Inter não se preocuparam em ganhar do Goiás", acusou o goleiro. "Os nomes não vou falar. Só quero dizer que daqui a dois anos a gente vai se encontrar na Série A. E vamos ver como tudo vai ficar. Tem jogador que vai querer voltar a atuar em time grande e o Corinthians não vai estar esperando por eles." O dia começou da pior maneira para o melhor jogador do time. Supersticioso como poucos, Felipe odiou quando soube que não poderia jogar com a camisa azul, a sua ?camisa da sorte?. Entrou de preto. Felipe pediu muitas desculpas aos torcedores. Fazia questão de falar no torcedor corintiano que ficou magoado, triste e vai ter de experimentar pela primeira vez o rebaixamento. "Eu já caí com o Vitória e sei que é doído. Para os nossos torcedores será uma situação nova, dura, triste. Estou sentindo uma dor que não dá para explicar. Não dá..." E desceu para os vestiários sentindo nos ombros todo o peso do mundo.