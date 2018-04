Felipe Anderson quer aproveitar ausência de Renato Augusto para ter lugar no time O meia Felipe Anderson está aproveitando a ausência de Renato Augusto - a apresentação está marcada para a próxima quarta-feira, mas ele só deve se integrar de fato à seleção olímpica na quinta - para cavar um lugar na equipe titular que vai disputar os Jogos do Rio. Tem se dedicado bastante nos treinamentos e conta com um bom trunfo: o técnico Rogério Micale o conhece bem, dos amistosos que disputou pela equipe. Confia, também, na versatilidade.