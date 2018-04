Felipe França triunfa nos 50m peito e conquista 4º ouro

Felipe França voltou a subir no lugar mais alto do pódio no Mundial de Piscina Curta, de Doha, neste domingo. O brasileiro se sagrou bicampeão nos 50 metros peito, sua especialidade, ao bater na frente com o tempo de 25s63, novo recorde do campeonato. Foi sua quarta medalha de ouro no Catar.

França já havia brilhado nos 100 metros peito e nos revezamentos 4x50m medley e 4x50m medley misto em Doha. Também se destacou ao chegar na final dos 200 metros peito, que não costuma disputar. E pode subir no pódio novamente no 4x100 metros medley ainda neste domingo.

"Creio que tem muito mais por vir ainda, muita batalha, muita luta, treinos", disse o brasileiro, já pensando nas próximas competições. "Vamos lutar bastante para ir bem em Kazan (Mundial de piscina longa, em 2015) para que, em 2016, eu possa ter um belo desempenho no Rio", declarou França, em entrevista à Sportv.

Para vencer novamente em Doha, o brasileiro deixou para trás rivais como o sul-africano Cameron Van Der Burgh, atual recordista mundial da prova em piscina de 25 metros. Van Der Burgh vai dividir a medalha de prata com o britânico Adam Peaty porque os dois nadadores completaram a prova com o tempo de 25s87. João Gomes Júnior terminou em oitavo e último lugar, com 26s39.