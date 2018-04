Felipe Massa retorna às pistas em treino com kart

Massa já havia treinado na segunda-feira, quando deu apenas seis voltas em um treino secreto. Nesta terça, ele andou durante mais tempo com um kart vermelho e usando macacão da Ferrari. No fim das atividades, disse a pessoas próximas que não sentiu problemas físicos.

O piloto participa dos treinos com uma proteção acima do olho esquerdo, parte mais afetada pelo acidente. Ele já fez duas cirurgias plásticas no local, e também não reclama de dores na região.

Oficialmente, Massa usa os treinos de kart a fim de se preparar para a disputa do Desafio Internacional das Estrelas e das 500 Milhas da Granja Viana, no fim deste ano. Mas a Ferrari já não descarta contar com o brasileiro no GP de Abu Dabi, que fecha a temporada da Fórmula 1, no dia 1º de novembro.