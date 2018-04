Felipe se cala após polêmica

Algumas grandes e difíceis defesas e a quase marcação de um gol de cabeça nos minutos finais foram a demonstração do goleiro Felipe de que ele segue determinado a salvar o Corinthians do rebaixamento. Envolvido em polêmica com alguns companheiros durante a semana - bateu boca com o zagueiro Fábio Ferreira e o lateral-direito Iran na quarta-feira, após o segundo gol do Flamengo na derrota por 2 a 1 -, ontem ele não quis saber de papo. Felipe, porém, não deve fazer do silêncio uma rotina. A amigos alegou que apenas estava com pressa. Para a torcida corintiana, que na sexta-feira pediu um pouco de calma do camisa 1, o goleiro segue como principal ídolo. Ontem, mais uma vez o nome cantado com mais intensidade foi justamente o seu. "Felipe, Felipe, Felipe", gritaram os mais de 27 mil torcedores presentes ao Estádio do Pacaembu, reconhecendo o esforço. Como prêmio, um ganhou a camisa azul utilizada na partida com o Atlético-PR, jogada para as arquibancadas após o apito final. Felipe atirou o troféu após bater no peito, beijar o escudo corintiano e, mais uma vez fazer juras de amor ao clube. Alguns companheiros, como o zagueiro Betão, fizeram questão de provar estar em harmonia com o goleiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o Corinthians ainda vencia por 1 a 0, o lateral Jancarlos cobrou falta perigosa e Felipe voou para espalmar para escanteio. Imediatamente foi cercado e cumprimentado. Até mesmo por Fábio Ferreira e Iran. Betão foi além e deu abraço apertado, como quem diz "obrigado pela defesa". "As pessoas só vêem as discussões. O abraço ninguém nota", desabafou o zagueiro, que dias atrás também se envolveu em polêmica com Felipe, após, como capitão, pedir um pouco mais de tranqüilidade do goleiro na hora das cobranças. A tarde/noite de Felipe só não terminou perfeita por causa de algumas falhas de seus companheiros de marcação. No gol de empate dos paranaenses, ninguém acompanhou o zagueiro Danilo, livre para cabecear sem chances de defesa. Depois, ainda veria o adversário contra-atacar, tocando a bola de pé em pé até Netinho cruzar, com precisão, na cabeça de Alex Mineiro. Por pouco, muito pouco, Felipe fez outro milagre. No fim, errou por pouco uma cabeçada. Desta vez, sem reclamar de ninguém. Fez foi festa com o gol de Finazzi.