Feofanova bate recorde do salto com vara A russa Svetlana Feofanova bateu neste domingo o recorde mundial indoor do salto com vara, ao atingir a marca de 4m85 no Meeting de Atenas, na Grécia. Com isso, ela superou sua compatriota Yelela Isinbayeva, que fez 4m83 na semana passada, em Donetsk (Ucrânia).