Feofanova supera de novo seu recorde A russa Svetlana Feofanova superou mais uma vez o seu próprio recorde mundial no salto com vara, em pista coberta, durante a disputa do Campeonato Europeu de Atletismo, neste domingo, em Viena. Assim como fazia o ucraniano Sergei Bubka nesta mesma modalidade, Feofanova vem melhorando sua marca centímetro por centímetro. Dessa vez, ela saltou 4,75 metros e ficou com a medalha de ouro.