Feriado de Ação de Graças tem placares elásticos na NFL

A semana de Ação de Graças nos Estados Unidos, uma das datas mais importantes do futebol americano, foi marcada por placares elásticos na NFL. Com destaque para o resultado de St. Louis Rams sobre o Oakland Raiders. No feriado na quinta-feira, quando excepcionalmente aconteceram três jogos, quem mais sofreram foram os Cowboys, que não resistiram ao líder da NFC East, o Philadelphia Eagles. Já duas equipes favoritas para o Super Bowl tiveram destinos diferentes na 13ª semana. Os Broncos derrotaram sem dificuldade o time do brasileiro Cairo Santos, o Kansas City Chiefs. Já os Patriots de Tom Brady viram o Green Bay Packers endurecerem a partida e saírem vencedores. Confira tudo que aconteceu na semana:

Philadelphia Eagles 33 x 10 Dallas Cowboys

Os Cowboys podiam ter assumido a liderança da NFC East. Jogando em casa, o time do quarterback Tony Romo não resistiu a uma grande jornada do running back LeSean McCoy. Em uma partida pouco inspirada, o QB de Dallas acabou sofrendo quatro sacks dos Eagles decisivos na partida.

Para coroar uma atuação pouco apenas mediana de Romo, uma interceptação no final de Nate Allen definiu a vitória dos visitantes na no AT&T Stadium. O Dallas abre a próxima semana ainda sonhando com os playoffs encarando o Chicago Bears. Já os Eagles enfrentam o Seattle Seahawks no domingo.

Oakland Raiders 0 x 52 St. Louis Rams

A maior diferença de pontos na temporada veio, sem surpresa, sobre o pior time até aqui da NFL. Os Raiders tem apenas uma vitória e incríveis 11 derrotas. Não que o St.Louis estejam em um ano brilhante, com suas cinco vitórias e sete derrotas, segurando a lanterna na NFC West.

Tre Mason, de apenas 21 anos, foi destaque pelo lado dos Rams, anotando dois touchdowns e conquistando 117 jardas terrestres. Uma lição para os Raiders, que na próxima rodada terão o difícil confronto contra o San Francisco 49ers. Já os Rams tem uma partida relativamente mais tranquila, contra o Washington Redskins.

Denver Broncos 29 x 16 Kansas City Chiefs

Concorrentes diretos na AFC West, os Broncos não deram chance para o azar e imporam sua superioridade técnica sobre os Chiefs. Com Peyton Manning liderando seus ataques, o time de Denver dominou os dois primeiros quartos e não deixou fácil para os donos da casa. O primeiro first down do Kansas veio apenas quando o segundo quarto já se encaminhava para seu final.

O brasileiro Cairo Santos, mais uma vez, foi irrepreensível quando esteve em campo. O kicker converteu um fiel goal de 39 jardas no segundo tempo. Pena que seu time não esteve tão afiado quando sua pontaria, em especial o QB Alex Smith, cuja interceptação sofrida já no final da partida decretou a vitória dos visitantes no Arrowhead Stadium.

New England Patriots 21 x 26 Green Bay Packers

Os Patriots são os líders da AFC East. Os Packers dominam a NFC North. No duelo entre dois favoritos de convenção, quem se saiu melhor foi o time de Green Bay. No encontro entre Tom Brady e Aaron Rodgers, mesmo número de touchdowns para cada quarterback: 2. Nas jardas, melhor para Rodgers 245 x 368.

Os Patriots terão chance de voltar a sequência de vitórias contra o San Diego Chargers, no próximo domingo. Já os Packers farão o Monday Night contra o Atlanta Falcons.

Confira todos os resultados da 13ª semana:

Quinta-feira

Chicago Bears 17 x 34 Detroit Lions

Philadelphia Eagles 33 x 10 Dallas Cowboys

Seattle Seahawks 19 x 3 San Francisco 49ers

Domingo

Tennessee Titans 21 x 45 Houston Texans

Oakland Raiders 0 x 52 St. Louis Rams

San Diego Chargers 34 x 33 Baltimore Ravens

Cleveland Browns 10 x 26 Buffalo Bills

Cincinnati Bengals 14 x 13 Tampa Bay Buccaneers

Washington Redskins 27 x 49 Indianapolis Colts

NY Giants 24 x 25 Jacksonville Jaguars

Caroline Panthers 12 x 31 Minnesota Vikings

New Orleans Saints 35 x 32 Pittsburgh Steelers

Arizona Cardinals 18 x 29 Atlanta Falcons

New England Patriots 21 x 26 Green Bay Packers

Denver Broncos 29 x 16 Kansas City Chiefs

Segunda-feira

Miami Dolphins 16 x 13 NY Jets