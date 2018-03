Fernanda e Isabel, as belas do iatismo

Fernanda Oliveira pensou em desistir do iatismo. Após os Jogos de Sydney/2000, para onde foi em dupla com Maria Krahe, a Dijá, desanimou. Não tinha retorno financeiro, dependia do pai e não queria passar a vida inteira sem ganhar nada. Com uma poupança feita em 2002, insistiu e preparou-se para Atenas/2004 - tinha barco próprio, o mais velho da competição, e velejou com Adriana Kostiw. Tudo mudou quando obteve patrocínio e formou com Isabel Swan a dupla de belas e talentosas da vela, mundo masculino que essas mulheres desafiam. Fernanda convidou a parceira, contratou o técnico Paulo Ribeiro, partiu para regatas pelo mundo e conseguiu se preparar para sua terceira Olimpíada. São as únicas mulheres na seleção de vela e nos Jogos de Pequim, em agosto, ambicionam obter o melhor resultado de todos os tempos para o iatismo brasileiro feminino que nunca ganhou medalha, embora seja o esporte recordista em pódios com os homens (12). Fernanda Oliveira é a timoneira e Isabel Swan a proeira (fica suspensa pelo trapézio) da classe 470 - vão ter um barco novinho, adquirido pelo Comitê Olímpico Brasileiro na Nova Zelândia, com velas japonesas. "É a primeira vez que terei equipamento de ponta", conta Fernanda. O barco usa três velas (mestra, buja e balão) e chega a 50 Km/h. Será testado na raia olímpica de Qingdao, local das regatas da Olimpíada, neste mês, por três semanas, na "mesma lua que os competidores terão em agosto", explica Fernanda. Elas viajam quinta-feira. As atletas garantiram a vaga olímpica para o País com o 7º lugar no Mundial de Cascais, em 2007. "A dupla foi formada logo após a Olimpíada de Atenas", explicou a gaúcha Fernanda, que convidou a carioca de Niterói, Isabel Swan, para ser proeira. A grandona Isabel, de 24 anos, 1,80 m e 67 kg, tinha o biótipo para velejar ao lado da pequena Fernanda, de 27 anos, 1,61 m e 52 kg. "Será minha primeira Olimpíada, mas a terceira da Fernanda. Sei que ela não vai só para participar. Eu digo que estamos fazendo um trabalho sério e que isso me dá tranqüilidade", observou Isabel, que veleja desde que nasceu com avós, pais e tios. A dupla, que treina há três anos no Rio Guaíba, em Porto Alegre, viu o cacife aumentar após a conquista da primeira medalha em uma classe feminina num Grand Slam do iatismo mundial. Fernanda e Isabel trouxeram prata da Delta LLoyd Regatta, na Holanda. Estão voltadas para a campanha olímpica, a ponto de esquecerem a vaidade feminina quando estão no mar. "Eu chego louca para cortar o cabelo, ir a manicure... essas coisas. A pele do rosto e da mão ficam judiadas", diz Fernanda, de casamento marcado para novembro. "Depois de todo campeonato volto a ser mulher. Mas na competição o foco é outro. Só quero saber de regata", diz Isabel.