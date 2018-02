Fernanda Keller disputa mais um IronMan A triatleta Fernanda Keller, 42 anos, disputa neste sábado seu 19.º IronMan consecutivo na ilha de Kona, no Havaí. De 18 provas, tem seis medalhas de bronze. ?Sou uma privilegiada e me considero uma vencedora por continuar me mantendo entre as dez melhores do mundo. Só quem conhece a prova sabe o significado disso?, afirmou a atleta sobre o IronMan, que conta com 1.800 participantes.