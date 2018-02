Fernanda Keller é 29.ª no Ironman A brasileira Fernanda Keller terminou o Ironman do Havaí na 29.ª colocação. Fernanda fez bons tempos na natação e no ciclismo, mas perdeu rendimento na corrida. A vencedora foi a suíça Natascha Badmann, com a marca de 9h09min30s. Entre os homens, o alemão Faris Al-Sutan venceu depois de 8h14min17s. Um destaque da prova foi o argentino Oscar Galindez, que treina no Brasil e terminou em 11º.