Fernanda Keller fica em 11º no Ironman Os canadenses Lori Bowden e Peter Reid venceram sábado o Ironman do Havaí, na ilha de Kona - 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42,195 de corrida - com 9h11min55 e 8h22min35, respectivamente. A 25ª edição da prova mais tradicional do triatlo mundial teve recorde de inscritos: 1.750 atletas de 50 países. A niteroiense Fernanda Keller, 40 anos, única brasileira inscrita na categoria profissional, terminou a prova em 11º lugar, seis posições acima do ano passado, com o tempo 9h47min39s. Keller foi bem na natação (primeira etapa da prova), saiu da água em 13º lugar entre as mulheres. Na etapa seguinte, ?estava pesada e não pude reverter a situação. Acabei me distanciando muito das primeiras colocadas.? A brasileira entregou a bicicleta 24 minutos atrás da primeira colocada, a suíça Natascha Badmann, que liderou boa parte do ciclismo. Natascha, que lutava pelo pentacampeonato (ela venceu em 2002, 2001, 2000 e 1998), saiu para correr na frente, seguida pela alemã Nina Kraft e pelas canadenses Lori Bowden e Heather Fuhr. A brasileira correu muito forte para recuperar várias posições na última modalidade, mas terminou em 11º lugar. Mas a brasileira não saiu do Havaí sem título. Ela venceu o desafio da atleta master mais rápida do mundo, quando chegou uma posição à frente da norte-americana Paula Newby-Fraser, oito vezes campeã da prova, que foi a 12ª colocada. ?Sinto-me privilegiada por correr aqui no Havaí por 17 anos consecutivos e terminar entre as 15 melhores do mundo. Só quem conhece esta prova sabe o significado disso?, disse Fernanda.