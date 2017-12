Fernanda Keller fica em 6º no Ironman Fernanda Keller, de 37 anos, ficou com a sexta colocação no Ironman da Nova Zelândia, disputado neste sábado na cidade de Taupo. A triatleta brasileira completou o percurso de 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida com o tempo de 10h03m21. As três primeiras colocadas foram Karyn Ballance (9h27m33), Joanna Lawn (9h31m07) e Lynley Allison (9h34m45), todas da Nova Zelândia. A norte-americana Wendy Ingraham ficou em quarto lugar (9h49m21) e Adrianne Ngawati, outra competidora da Nova Zelândia, garantiu a quinta posição (9h50m21). "Fiz uma excelente natação, a melhor até hoje, saindo em segundo lugar da água (54m56). Mas no ciclismo e na corrida ficou difícil por causa do frio intenso e da chuva constante. Não consegui me adaptar", explicou Fernanda Keller. Essa foi a primeira vez que a brasileira participou do Ironman da Nova Zelândia. E, apesar das dificuldades, a triatleta garantiu ter ficado satisfeita com sua performance. "Foi uma experiência positiva." O resultado alcançado por Fernanda Keller ficou dentro do esperado, já que a meta era adquirir ritmo. "Foi ótimo para começar. É a primeira competição da temporada. Sem contar que consegui subir ao pódio e participar da festa de premiação." Fernanda disse ainda que o objetivo, agora, é a preparação para o Ironman do Brasil, no mês de maio, em Florianópolis - nessa prova, ela bateu seu próprio recorde sul-americano, em 2001, com 9h14m12. Em seguida, a triatleta começará a se preparar para o Mundial do Havaí, em outubro.