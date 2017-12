Fernanda Keller já está no Havai A triatleta Fernanda Keller (Pão de Açúcar/Nike) está no Havaí, onde vai disputar o Mundial de Ironman e já começou a trabalhar. A brasileira, que participa da competição pela 16ª vez, iniciou os treinos no percurso, com o qual só teve contato na última prova. ?Apesar de já ter disputado várias vezes essa competição, treino sempre no percurso, pois fico muito tempo longe. É o mesmo caso de um aluno aplicado que estuda antes da prova. Passo nos lugares mais difíceis para gravar na memória e não ter surpresas no dia", afirma Keller, que já faturou seis medalhas de bronze. A prova, a mais importante e difícil da modalidade, terá 3,8 km de natação, 180km de ciclismo e 42km de corrida, e acontecerá no dia 19 de outubro, na ilha de Kailua-Kona. Aos 39 anos, Keller está confiante: "Este ano, quero fazer uma prova para mim. A essa altura da minha carreira, não tenho de provar mais nada. Não me sinto pressionada. Minha preocupação é fazer o meu melhor. Estou muito bem preparada. Não conto com o azar das adversárias e tento tirar proveito da minha experiência."