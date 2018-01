Fernanda Keller: pronta para seu 17º Ironman A triatleta Fernanda Keller completou 40 anos sábado, mas garante que nem pensa em aposentadoria e está muito bem preparada para mais um desafio do Iroman do Havaí, a mais tradicional prova do gênero longas distâncias do mundo: 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, 42km195m de corrida, em quase dez horas ininterruptas de intensa atividade. Fernanda viaja nesta terça-feira para a Ilha de Kona para competir o seu 17º Ironman consecutivo, recorde feminino, no dia 18. ?É uma prova de superação individual, disputada num nível competitivo altíssimo e em condições duríssimas.? Fernanda Keller, de 1,68 metro e 59 quilos, é triatleta há 21 anos ? antes disso dedicava-se à dança ? sempre treinando, levando a vida regrada de atleta de elite, cheia de regras, à qual atribui sua longevidade no esporte. Fernanda nunca dispensou os treinos planejados, os check-ups, as vitaminas, os suplementos... Fernanda também tem a tranqüilidade dos patrocínios (Pão de Açúcar, Nike e Oi, atualmente), para manter-se como atleta profissional. ?É a consistência do trabalho que não parou nunca. Continuarei por muitos anos ainda e acho até que melhorei.? Em 2002, foi a quinta colocada e eleita pela Triathlete, revista norte-americana especializada no esporte, como ?miss consistência?. Tem seis medalhas de bronze (1994, 95, 97, 98, 99 e 2000) em 16 edições do Ironman do Havaí. O seu melhor tempo, de 9h24min30s (1999), é recorde sul-americano. Vai enfrentar os 3,8 km da natação, em mar aberto, que pode estar tranqüilo ou mexido pelo vento, geralmente forte, com 1.500 pessoas largando ao mesmo tempo. E ainda os 180 quilômetros do ciclismo e mais 42km195m de corrida, em percursos com subidas e descidas, com vento ? ?que incomoda muito no ciclismo?, ressalta ? com sol forte e calor. Não há um trecho mais difícil no percurso que se mantém o mesmo nesses 17 anos. ?O desafio é a prova em si.? E as adversárias, é claro, mas nas quais Fernanda não pensa. ?Coloco toda a energia em mim.?