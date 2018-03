Fernanda Keller protesta contra vencedora Os triatletas profissionais e amadores confirmaram neste domingo as 50 vagas para o Mundial Ironman na Ilha de Kona, no Havaí, no dia 18 de outubro, após a disputa do Ironman Brasil Telecom 2003, na Praia do Jurerê Internacional, em Florianópolis. Entre os profissionais as três vagas ficaram com os argentinos Eduardo Sturla e Juan Mutti e o chileno Cristian Bustos. As norte-americanas Heather Jorriz e Lauren Maule ocuparam as duas vagas. Depois de encerrada a prova no sábado, a triatleta brasileira Fernanda Keller protestou aos organizadores sobre o desempenho da vencedora Bárbara Buenahora, da Argentina. "Minha vantagem para a adversária era de cerca de cinco minutos a dois quilômetros do final, o que tornaria matematicamente impossível a vitória de Buenahora." Segundo ela houve falha na fiscalização, uma vez que não havia fiscal de prova ao lado dela em hora nenhuma. Fernanda acredita na hipótese de ela ter sido ajudada com uma carona até mesmo do pai de Buenahora que acompanhava a filha o tempo todo durante o percurso. "Isso acaba depondo contra o Brasil", declarou em nota oficial distribuída para a organização, imprensa e patrocinadores. "Decepcionada com a fiscalização, ela diz que se no ano que vem a direção técnica da prova não mudar, ela não volta mais ao IronMan Brasil. "Não preciso passar por todo este estresse." De acordo com o diretor técnico da prova, Núbio de Almeida, os fiscais responsáveis foram consultados e nada foi constatado. "Além disso, o regulamento não permite nenhum tipo de protesto e o resultado está definido", disse. Carlos Galvão, diretor executivo do evento, disse que sem provas nada poderá ser feito. "Seria muito bom para todos que a Fernanda tivesse vencido, mas não há como provar nada. Se for apresentado algo posso até rever o caso." Frustração - Na entrega oficial dos troféus no SportsCenter Jurerê, neste domingo, Fernanda surpreendeu a todos. Quando a argentina Bárbara Buenahora foi cumprimentá-la ela desceu do palco. E quem subiu ao palco para receber o troféu foi o primo dela, Marcelo Keller. "Estou muito triste pela atitude da Fernanda, não esperava isso dela. Ela é muito importante pra mim, pois foi ela quem me inspirou para o triatlo", disse a argentina. Bárbara disse que gostaria de conversar com a Fernanda, mas preferiu deixar para outra hora porque ela devia estar "nervosa". E Fernanda rebateu. "Quem tem de ficar chateada sou eu. Se ela se inspirou em mim, se inspirou na pessoa errada, pois nunca burlei nenhum regulamento como ela".