Fernanda Keller vence Ironman em SC A brasileira Fernanda Keller foi a grande ganhadora do Ironman Brasil 2004, disputado em Florianópolis. A brasileira completou a prova (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida) em 9h26min07 após disputa acirrada com a italiana Edith Niederfriniger. Entre os homens, o vencedor foi o alemão Olaf Sabatschus (8h19min32), seguido do argentino Oscar Galindez.