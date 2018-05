Fernanda Oliveira e Ana Barbachan ficam em quarto no Mundial de 470 da vela

As brasileiras, que abriram a regata da medalha em quinto, terminaram a competição com 66 pontos perdidos, a quatro das terceiras colocadas, as austríacas Lara Vadlau e Jolanta Ogar. A prata ficou com as campeãs olímpicas Jo Aleh e Polly Powrie, da Nova Zelândia, enquanto Camille Lecointre e Helene Defrance, da França, faturaram com o ouro.

O resultado em San Isidro, entretanto, comprova que Fernanda e Ana estão entre as melhores do mundo. As austríacas eram atuais bicampeãs mundiais (2014 e 2015), enquanto as neozelandesas ganharam os Jogos de Londres e o Mundial de 2013. As francesas desde o Mundial de 2012 ficam pelo menos entre as quatro primeiras. No Rio, a briga pelas primeiras posições deve envolver também esses quatro barcos.

Bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, com Isabel Swam, Fernanda Oliveira é uma das principais velejadora brasileira da atualidade. Desde 2012 ela e Ana vêm mantendo boa regularidade em grandes competições. Ficaram em nono no Mundial de 2012, em sexto na Olimpíada de Londres, em nono no Mundial de 2013 e em 13.º em 2014. No ano passado, não competiram.

Em janeiro deste ano, elas venceram o Campeonato Norte-Americano, que contou com boa parte dos principais barcos da classe, e ficaram em terceiro na etapa de Miami da Copa do Mundo, disputada dias depois. Atualmente, ocupam o oitavo lugar do ranking mundial.

RS:X - No Mundial de RS:X, classe de prancha à vela também conhecida por windsurfe, só deu Polônia, que ganhou o título tanto no masculino, com Piotr Myszka quanto no feminino, com Malgorzata Bialecka. A Holanda ainda garantiu três medalhas.

O Brasil não foi bem. Patrícia Freitas terminou em 17.º no feminino, melhorando em duas posições o resultado do Mundial de 2015, realizado em outubro. Já Ricardo Winicki, o Bimba, despencou na última regata da competição em Eilat (Israel) e terminou no 28.º lugar geral - ele havia aberto o dia 19.º.

Outros velejadores brasileiros participaram dos Mundiais realizados esta semana. Na RS:X, Gabriel Bastos ficou em 72.º entre 81 inscritos e Bruna Martinelli em 31.º entre 58 competidoras. Na 470, Renata Decnop/Larissa Juk fechou em 28.º entre 39 barcos, enquanto entre os homens o Brasil teve Geison Mendes/Gustavo Thiesen em 19.º e Alexandre Muto/

Felipe Brito no 40.º e antepenúltimo lugar. Henrique Haddad e Bruno Bethlem, que vão defender o Brasil na Olimpíada, preferiram não ir à Argentina.