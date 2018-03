Fernanda renova com o BCN/Osasco A levantadora Fernanda Venturini, de 32 anos, renovou contrato com o BNC/Osasco ? com o time ganhou seu 10º título brasileiro. A jogadora, mãe de Júlia, de 1,5 ano, gostaria de ficar mais próxima do marido, o técnico Bernardo Rezende, no Rio ou em Curitiba, mas suas negociações com outros clubes não vingaram. ?Estou feliz por continuar no BCN que, certamente, montará uma equipe forte e competitiva.?