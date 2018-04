Fernanda/Ana cai para quarto na vela em Hyères; Martine é sexta

As brasileiras têm 12 pontos perdidos, contra nove tanto de Hannah Mills/Saskia Clark, da Grã-Bretanha, quanto de Jo Aleh/Polly Powrie, da Nova Zelândia. Camille Lecointre/Hélène Defrance, da França, tem 11 pontos perdidos.

Também após quatro regatas na 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze aparecem no sexto lugar, com 17 pontos perdidos. Na Finn, Jorge Zarif é o 13.º, enquanto Bimba ganhou uma posição na RS:X para subir para o 11.º lugar. Samuel Albrecht/Isabel Swan aparece bem na Nacra17, em décimo.

Praticamente toda a seleção brasileira de vela que irá aos Jogos Olímpicos do Rio está em Hyères. As exceção são Robert Scheidt, que se prepara para a disputa do Mundial da classe Laser, a partir de 10 de maio, no México, e a dupla da 470 Masculina.

Marco Grael/Gabriel Borges, da 49er, aparece em 25.º, enquanto Fernanda Decnop é a 28.ª e penúltima na Laser Radial. Patricia Freitas está em oitavo no RS:X Feminina.

A programação da etapa de Hyères da Copa do Mundo prevê regatas da fase de classificação até sábado, com as regatas da medalha acontecendo no domingo. O número total de regatas por classe varia de nove a 13.