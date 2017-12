Fernandinha tenta convencer Zé Roberto A decisão do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, entre Finasa/Osasco e Blue Life/Pinheiros, começa sábado, em uma série melhor-de-três jogos. A primeira partida será no Pinheiros, às 18 horas, com transmissão da SporTV. Para uma jogadora em especial, a final vale mais do que o título: Fernandinha, levantadora do Pinheiros, está pronta para mostrar que merece vaga na seleção brasileira - dirigida por José Roberto Guimarães, também técnico de Osasco. Fernandinha, de 24 anos, está ciente da crise que o vôlei brasileiro enfrenta com a falta de levantadoras. Sem Fofão e Fernanda Venturini, que deixaram a seleção após os Jogos Olímpicos de Atenas, a atleta do Pinheiros pede chance a Zé Roberto. "Pelo que tenho visto em relação às outras levantadoras, acho que mereço uma chance, sim. Todo mundo diz que meu problema é a altura: tenho 1,73 metro", diz Fernandinha, que foi campeã mundial infanto-juvenil em 1997 e vice mundial juvenil em 1999. "Isso não é desculpa e até enche um pouco ouvir tanta gente falando. Tenho a mesma altura que a Fofão. E, pelas estatísticas, um alcance de bloqueio maior que o dela. No ano passado, fui a segunda melhor levantadora, só atrás da Fernanda Venturini. Sei que esses números não contam demais porque vôlei é um esporte coletivo. Mas se os técnicos sempre observam, para alguma coisa devem servir, não é mesmo?" A levantadora do Pinheiros procura não pensar que o técnico da seleção estará do outro lado da quadra nesta final do Paulista. "Já joguei contra ele várias vezes. Em 2001, quando estava no São Caetano no segundo ano na categoria adulta, fizemos a final do Paulista contra a Finasa. Procuro não pensar quem é o técnico adversário. Todos os jogos são iguais para mim, independentemente se será o Zé Roberto. Pensar nisso pode até me atrapalhar." Segura de que tem capacidade para estar na seleção brasileira, Fernandinha procura manter a cabeça fria. "Claro que quero uma chance, tenho capacidade para isso. Mas se não conseguir, não vou ser uma jogadora frustrada. Sei que tento meu melhor todas as vezes." Uma vantagem que a atleta observa em relação ao favorito time de Osasco é o desempenho da levantadora Gisele, de 33 anos. "Ela é excelente, tem quase uma década a mais de vôlei do que eu. Mas como vem de contusão e não jogou muito tempo com o time, deve estar desentrosada. Vamos tentar jogar rápido para tirar o passe das mãos dela", explicou Fernandinha. Quanto ao jogo de sábado, ela empurra para Osasco a responsabilidade da vitória: "Não podemos negar que elas têm uma superioridade em relação a nós. Por isso a responsabilidade de ganhar é delas." O segundo jogo da final será no dia 11, a partir das 20h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco, com também com transmissão da SporTV. Se necessário, o desempate acontece no dia 13, no mesmo local.