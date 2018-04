Fernandinho perto, Defederico emperra

As negociações em que o Corinthians está envolvido nos últimos dias, sofreram transformações ontem. Enquanto a contratação do meia argentino Matías Defederico, que era dada como certo, enfrenta um entrave, a do meia Fernandinho, do Barueri, avançou surpreendentemente. A proposta do Corinthians fez a revelação do Barueri balançar. O atacante de 23 anos recebeu também oferta de dois clubes europeus, mas jogar no Corinthians, ainda mais em 2010, ano de Libertadores, faz o jogador sonhar alto. "Quero estar perto do Dunga e pode ser até melhor ficar aqui para buscar uma vaga na seleção. Não posso ir só atrás de dinheiro. Se der certo com o Corinthians seria uma oportunidade maravilhosa", disse o jogador. Já o Huracán teria rejeitado a proposta corintiana de US$ 4 milhões (cerca de US$ 7,5 milhões) por Defederico. "Recusamos a oferta do Corinthians", garantiu Carlos Babignton à agência DyN. O meia tem 50% de seu passe vinculado ao clube. O restante pertence a um grupo de empresários. Estes empresários, porém, garantem que um contrato impede o clube de rejeitar oferta superior a US$ 1,5 milhão. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o atleta disse que o acordo "está 50% certo" e destacou que o Huracán não tem condições financeiras de segurá-lo.