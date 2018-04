Fernandinho treina com bola pela primeira vez no Flamengo e pode jogar quarta Com uma atividade tática e técnica nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, o técnico Muricy Ramalho não esboçou a equipe do Flamengo que vai encarar o Bangu, domingo, pela última rodada da Taça Guanabara. O atacante Emerson ficou na academia, com dores musculares, e deve desfalcar a equipe.