Fernando Alonso pede para Renault 'colocar ordem na casa'

O piloto espanhol de Fórmula 1, Fernando Alonso, pediu para o dono da equipe Renault "colocar ordem na casa", depois que a imprensa mundial publicou comentários que antecipam a disputa entre ele e o piloto brasileiro, Nelsinho Piquet. Em entrevista na Espanha, Alonso disse que espera não encontrar os mesmos problemas que teve neste ano com a equipe inglesa McLaren e com o piloto britânico Lewis Hamilton, que acabaram levando ao rompimento do seu contrato. "Tenho absoluta confiança na equipe e espero que Flavio Briatore [dono da Renault] administre bem a situação e bote ordem na casa. Além do mais, no fim das contas, tudo vai depender de mim. Tenho que ser mais rápido e pronto". A disputa entre Fernando Alonso e Nelsinho Piquet começou desde o anúncio da contratação dos pilotos. Apesar dos elogios de Nelsinho ao espanhol, o pai e ex -piloto (três vezes campeão do mundo), Nelson Piquet, disse que o filho "não será segundo piloto de ninguém e tem que chegar a F-1 convencido de que deve superar a qualquer um". Ontem foi a vez de Emerson Fittipaldi contribuir para a discussão. Em uma declaração feita ao jornal português A Bola, o ex-piloto disse que "Nelsinho vai ser pior que Hamilton para Alonso". Apesar disso, Fittipaldi (bicampeão mundial) considera o espanhol "muito bom para desenvolver os carros e por isso foi contratado". Para ele, caso Alonso contribua para melhorar a equipe, a Renault terá mais chances no campeonato mundial. Mas, por enquanto, Fittipaldi deixa o favoritismo para as equipes Ferrari e McLaren. E Alonso concorda: "Agora nem dá para pensar em ganhar o campeonato. Só em melhorar o carro e ir ganhando provas. Teríamos que dar um salto enorme para ter chances de ganhar o título", disse o piloto. Sobre os comentários de Nelson Piquet, Alonso sorriu e lembrou da antiga rivalidade de Piquet com Ayrton Senna, a quem considera seu maior ídolo. "Senna era o melhor. Uma lenda e sempre será lembrado como único. Me impresionava muito quando era criança porque ganhava sempre". Alonso comentou também a saída conturbada da McLaren por problemas de relacionamento com toda a equipe e, principalmente, com o inglês Hamilton. O piloto disse que tomou a decisão de sair da equipe atendendo aos pedidos da família. "Foi especialmente por causa da minha avó. Ela me disse que eu não poderia continuar ali. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas também é verdade que a imprensa escreveu demais sobre o assunto", afirmou. "Não sofri nem 10% do que disseram. Faltando 20 voltas para a última corrida ainda tinhas chances de ser campeão pela terceira vez consecutiva. Só que saí mal da equipe", concluiu Alonso.