Fernando Gago sofre lesão no joelho e preocupa Argentina na Copa

BUENOS AIRES - O volante Fernando Gago virou uma preocupação para o técnico da seleção argentina, Alejandro Sabella, já pensando na Copa do Mundo. O jogador do Boca Juniors sofreu uma lesão no joelho diante do Colón, domingo, e após a realização de exames foi constatado que ele precisará ficar pelo menos um mês afastado dos gramados.

A distensão no ligamento interno de seu joelho esquerdo virou uma dor de cabeça para Sabella, que anunciará a lista de convocados para o Mundial em duas semanas. Com pouco menos de dois meses para o início do torneio, Gago deve retornar aos treinos a tempo, mas o ritmo de jogo preocupa.

Até porque Gago está longe de sua melhor forma desde que voltou ao Boca Juniors, no meio do ano passado. O nível técnico das atuações do volante pode ficar ainda mais comprometido com o período de afastamento, já que ele voltaria aos treinamentos às vésperas do Mundial.

Gago era considerado titular absoluto da seleção por Sabella, mesmo com as atuações abaixo da média. Até porque um dos nomes que poderia substitui-lo, Ever Banega, também está longe de viver um bom momento desde que retornou ao futebol argentino para atuar no Newell''s Old Boys.