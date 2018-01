Fernando González bate Safin e avança em Los Angeles O chileno Fernando González, número 17 do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), garantiu nesta quarta-feira a sua classificação às quartas-de-final do Torneio de Los Angeles, nos Estados Unidos, ao superar o russo Marat Safin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Essa é a terceira vitória que o tenista sul-americano conquista sobre o rival nesta temporada. Ele já havia superado o russo nos Abertos de Roland Garros (França) e Wimbledon (Inglaterra). Safin, no entanto, já ganhou de González em outras duas ocasiões, em 2002 e 2005. Na próxima rodada da competição norte-americana, Fernando González, cabeça-de-chave número três, vai enfrentar o ganhador do confronto entre o suíço George Bastl e o anfitrião Andre Agassi, atual campeão da competição e que vai se aposentar após o US Open - a competição começa no dia 28 de agosto. Em outro jogo desta quarta-feira, o alemão Tommy Haas, sexto favorito, eliminou o chileno Paul Capdeville por 2 a 1(6/3, 4/6 e 6/1) e vai pegar na próxima fase o russo Igor Kunitsyn, que ganhou do norte-americano Paul Goldstein por 2 a 0, com um duplo 6/4. O ganhador do Torneio de Los Angeles vai acumular 175 pontos na Corrida dos Campeões e US$ 52 mil de premiação.