Fernando Scherer em xeque na natação Fernando Scherer não apareceu para disputar o Torneio José Finkel de Natação, mas centralizou a maior polêmica do primeiro dia da competição no Clube Internacional de Regatas em Santos. Descansando em Florianópolis, diz estar estressado pela seqüência de contusões e pela possibilidade de perder o patrocínio dos Correios. Ameaça parar. Por outro lado, Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), reclama da postura do nadador e cobra resultados. Leia mais no Jornal da Tarde