Fernando Schillis vence prova de hipismo O brasileiro Fernando Schillis venceu nesta quinta-feira a primeira prova do Campeonato Sul-Americano de Saltos, na categoria júnior. Montando Unesp Tâmara II, ele completou o percurso sem faltas, em 87s53. Os conjuntos Thiago Rhavy de Sá e Silva/PHBR Swift Hipismobr e Shana Garcia/Bella Do MM, ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente. No Campeonato Americano de Mirins, o conjunto Rafael Vieira/CHP Melodia venceu em 65s46 e sem faltas. As competições estão sendo realizadas no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, e prosseguem até domingo.