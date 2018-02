Fernando Silva sonha com lugar na Olimpíada de Pequim

Cansado de perder na piscina para um colega de escola, o carioca Fernando Silva resolveu levar a natação a sério. "O garoto era do judô e eu ficava chateado de ver um cara de outra modalidade ganhando de mim, enquanto eu só nadava", conta Fernando, que nesta sexta-feira ficou com o bronze nos 100 metros borboleta no Troféu Open de Natação, no clube Pinheiros. Marcou 53s45 e ficou atrás apenas das feras Kaio Marcio, com 52s84, e Thiago Pereira, com 53s23. A derrota no colégio serviu de motivação para o nadador, que procurou o Flamengo, quando tinha 11 anos. Foi lá que descobriu seu talento para as provas de borboleta e livre. Em sua estréia nos Jogos Pan-Americanos, em julho, no Rio, Fernando levou o ouro no revezamento 4 x 100 metros livre, abrindo a prova completada por César Cielo, Nicolas Oliveira e Eduardo Deboni. Após o Pan, o atleta de 21 anos, 1,97 metros e 84 quilos, que defende há três anos o Pinheiros, obteve outros resultados expressivos, como o bronze nos 100 metros livre na Universíade, em Bangcoc, na Tailândia, a prata nos 100 metros medley na etapa de Moscou da Copa do Mundo de piscina curta (25 m) e o ouro nos 100 metros borboleta na etapa de Belo Horizonte. Agora, Fernando está bem perto do sonho de representar o País nos Jogos Olímpicos de Pequim, em duas provas individuais: 100 metros livre e 100 metros borboleta. É no estilo livre que ele tem mais chance. O índice é 49s23 e sua melhor marca é 49s42, obtida na Universíade. Com essa marca, ele é o segundo melhor do País - atrás apenas de César Cielo.