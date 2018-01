Fernando Verdasco avança no Torneio de Tênis de Valência Pela fase oitava-de-final do Torneio de Tênis de Valência, na Espanha, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista espanhol Fernando Verdasco derrotou nesta quarta-feira o italiano Potito Starace por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Já o também espanhol Guillermo Garcia Lopez eliminou o checo Jan Hernych por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Outro italiano eliminado foi Davide Sanguinetti, que perdeu para o francês Gilles Simon por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Na última partida do dia, o italiano Andreas Seppi garantiu uma das vagas à quarta-de-final do Torneio ao vencer o francês Thierry Ascione por 2 a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/2.