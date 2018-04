Ferrari começa o ano com otimismo

MADONNA DI CAMPIGLIO - No ano passado, Fernando Alonso, Felipe Massa e Stefano Domenicali (diretor da equipe) disseram no evento que a Ferrari sempre organiza em Madonna di Campiglio que confiavam na possibilidade de lutar pelo título da Fórmula 1. Mas todos lembraram que o modelo construído era revolucionário e, portanto, talvez fosse necessário um tempo para acertá-lo. E foi exatamente o que aconteceu.

Desde ontem, Alonso, Massa e Domenicali encontram-se novamente na estação de esqui italiana. E desta vez acreditam que a equipe será competitiva desde o início do campeonato.

"O carro deste ano é uma evolução do de 2012 e não seremos surpreendidos pelos problemas com o túnel de vento que tivemos ano passado porque estamos desenvolvendo nosso carro em outro túnel", disse Stefano Domenicali.

A razão de o time nem sequer considerar a possibilidade de enfrentar as dificuldades iniciais de 2012 reside no fato de o grupo coordenado pelo projetista Nikolas Tombazis ter já passado pela fase de "descobertas", ou seja, como fazer funcionar as avançadas ideias incorporadas no modelo F2012. "O pior já passou", disse Massa.

Algumas das soluções do carro da Ferrari deverão aparecer na concorrência neste ano, como a suspensão dianteira tipo pull rod, com os amortecedores sob e não sobre o monocoque, para melhorar a aerodinâmica e abaixar o centro de gravidade.

"Deveremos iniciar a temporada já em bom nível de competitividade. Temos elementos para acreditar nisso", afirmou Alonso, ainda no Brasil.

Em 2012, apenas a partir do GP da Espanha, quinto do calendário, a equipe italiana passou a ser mais competitiva. "E é bom lembrar que o regulamento de 2013 é basicamente o mesmo de 2012", disse Alonso.

Massa e o piloto espanhol darão entrevista coletiva amanhã, depois de já terem tido contato com o modelo de 2013 que está em construção na sede da Ferrari em Maranello. O lançamento está previsto provavelmente para o dia 2. De 5 a 8 serão realizados os primeiros testes de 2013, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

O comportamento alegre, de Massa e Alonso em Madonna di Campiglio, sob neve ininterrupta, reflete a confiança dos dois em começar o ano lutando pelos primeiros lugares. Há menos tensão no grupo, claramente.

A história da Fórmula 1, no entanto, mostra que produzir um bom carro não significa necessariamente dar a seus pilotos a chance de protagonizar o evento. Há pelo menos outras quatro escuderias, para não se mencionar as eventuais surpresas, em condições de serem muito eficientes desde o GP da Austrália, dia 17 de março, abertura do Mundial: Red Bull, McLaren, Lotus e Mercedes.