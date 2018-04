Ferrari faz ameaça para mostrar força Primeiro Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, ameaçou mais uma vez, domingo, na Itália, deixar a Fórmula 1 se muita coisa não mudar. Depois a assessoria de imprensa da equipe, diante da repercussão do discurso, explicou que não é bem assim, Montezemolo foi "mal interpretado''. Na realidade, a reação do presidente da Ferrari decorre, dentre outros fatores, de a Comissão de Fórmula 1, reunida quinta-feira em Genebra, não ter concordado com a sua proposta de os times poderem competir com três carros.