Ferrari muda postura e entra na pista em 2013 já mirando 2014

MADONNA DI CAMPIGLIO - O desafio das 11 equipes de Fórmula 1, neste ano, é um dos maiores da história da competição. Para Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, é impossível falar apenas do campeonato que vai começar no dia 17 de março na Austrália. "Este ano devemos pensar sempre em 2013 e 2014, por causa da profunda mudança que teremos no regulamento", afirmou o italiano ontem, em Madonna di Campiglio, Itália, no primeiro evento da Fórmula 1 este ano, debaixo de uma nevasca que se estende já por três dias.

"Há um grupo trabalhando no modelo deste ano e outro no de 2014. Precisaremos saber muito bem a hora de interromper o desenvolvimento do carro deste ano", explicou. "Tudo isso com importante limitação de investimentos, também imposto pela regra." A competência dos engenheiros e dos diretores na gestão da escuderia determinará quem vai andar na frente a partir de 2014. O fator humano pesará muito. "Estabelecemos prazos para tudo e não será fácil respeitá-los. O não cumprimento implicará pagar preços bem elevados em termos de desempenho."

Os motores atuais, V-8 aspirados de 2,4 litros, serão substituídos pelos V-6 Turbo de 1,6 litro, além de os projetistas poderem explorar muito menos a aerodinâmica como fonte de desempenho. "Não faz sentido você depender de 90% da aerodinâmica para ser eficiente, como hoje. Em 2014 os motores passarão a ter um peso bem maior e a aerodinâmica, menor. É um bem para a F-1."

A Ferrari oficializou a data de 1.º de fevereiro para o lançamento do modelo deste ano, cuja identificação é desconhecida. A F-1 é supersticiosa, tanto que ninguém corre com o número 13. Por essa razão acredita-se que o monoposto de Fernando Alonso e Felipe Massa não terá o ano de fabricação, como o do ano passado, F2012. O primeiro teste será entre 5 e 8 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Como a Ferrari não parte para nada revolucionário, como com o F2012, Domenicali acredita que Alonso e Massa poderão ser competitivos desde a abertura do Mundial. Faz sentido, para o italiano, se acreditar que nessa fase a disputa se limite a Red Bull, campeã dos três últimos anos, e Ferrari. Os motivos são o enfraquecimento da McLaren, com a transferência de Lewis Hamilton para a Mercedes, a defasagem técnica da Mercedes para Red Bull e Ferrari e ainda o caminho que a Lotus tem a percorrer para ser candidata ao título.

"Na teoria, deverá ser assim, nós e a Red Bull, mas a prudência recomenda não descartar ninguém da concorrência, há gente igualmente capaz e surpresas também sempre acontecem."

Para ajudar a Ferrari a se desenvolver na área dos simuladores, Pedro de la Rosa, prestes a fazer 42 anos, titular da extinta HRT no ano passado, foi confirmado como piloto de testes.